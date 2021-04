Après celui dédié à Louis Armstrong, Apple a annoncé un nouveau documentaire musical intitulé « Watch the Sound with Mark Ronson« .

La nouvelle série documentaire « Watch the Sound avec Mark Ronson » vient du producteur oscarisé Morgan Neville et fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 30 juillet 2021. Malheureusement, Apple n’a partagé aucune photo ou vidéo du documentaire. Nous savons seulement qu’il y aura six épisodes et que chaque épisode suivra Mark Ronson alors qu’il découvre les histoires non partagées derrière la création de musique et ce que les producteurs et les créateurs sont prêts à faire pour trouver le son parfait.

« Ronson explore l’intersection de la musique avec l’art et la technologie dans des conversations sincères avec des légendes de la musique et des icônes telles que Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock et Mike D des Beastie Boys, Charli XCX et d’autres, pour découvrir les moyens dans lequel certains outils uniques ont influencé leur travail. »

À la fin de chaque épisode, Ronson « créera et dévoilera un morceau unique de musique originale en utilisant des technologies et des techniques révolutionnaires comme la réverbération, le synthétiseur, l’autoréglage, la boîte à rythmes, l’échantillonnage et la distorsion ». Cela signifie qu’il y aura également beaucoup de nouvelles musiques après la fin de la première saison.