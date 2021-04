Apple a officiellement annoncé un nouveau documentaire original baptisé « Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong » qui arrivera sur Apple TV+.

Le documentaire « Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong » est produit par Apple en collaboration avec Imagine Documentaries et sera réalisé par Sacha Jenkins, Julie Anderson, Sara Bernstein et Justin Wilken. Quant à Brian Grazer et Ron Howard, ils ont pour rôle d’être les producteurs exécutifs.

« Le documentaire offre un regard définitif sur la vie et l’héritage du grand musicien en tant que père fondateur du jazz, première pop star et ambassadeur culturel des États-Unis. Il était aimé par des millions de personnes dans le monde, mais était souvent décrit négativement pour ne pas en faire assez pour soutenir le mouvement des droits civiques. En fait, sa lutte pour la justice sociale a été alimentée par sa célébrité et sa volonté de briser son silence sur les questions de ségrégation et de patriotisme. »

Avec le soutien de la Louis Armstrong Educational Foundation, Apple a eu accès à une collection de documents d’archives inédits, comprenant des centaines d’heures d’enregistrements audio, de films, de photographies et de journaux personnels.

« Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong » n’a pas encore de date de sortie, mais devrait arriver sur TV+ d’ici la fin de l’année.