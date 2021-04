L’Allemagne veut empêcher Facebook de collecter les données des utilisateurs de WhatsApp, malgré le fait que les deux plates-formes appartiennent à la même entreprise.

Les régulateurs allemands ont officiellement demandé l’application d’un décret contre Facebook avant le 15 mai, en raison des préoccupations croissantes concernant les modifications de la politique de confidentialité de WhatsApp concernant l’utilisation des données des utilisateurs à des fins de marketing et de publicité.

Johannes Caspar, commissaire allemand aux données, a déclaré ce qui suit :

« WhatsApp est désormais utilisé par près de 60 millions de personnes en Allemagne et est de loin l’application de médias sociaux la plus utilisée, encore plus que Facebook. Il est donc d’autant plus important de veiller à ce que le nombre élevé d’utilisateurs, qui rend le service attractif pour de nombreuses personnes, n’entraîne pas une utilisation abusive des données. »

Les modifications de la politique de confidentialité suggéraient que WhatsApp partagerait des données supplémentaires avec Facebook telles que le numéro de téléphone, les informations de service, l’adresse IP et les données de transaction, mais depuis lors, WhatsApp a clairement indiqué que la mise à jour n’affectait pas le partage de données avec Facebook en termes de chats privés, mais uniquement en ce qui concerne les fonctionnalités de chat sur WhatsApp Business.

WhatsApp a également retardé l’introduction de sa nouvelle politique de confidentialité après de nombreuses critiques. Cependant, la relation entre Facebook et WhatsApp devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi en Allemagne à la suite de la récente demande de décret.

« Jusqu’à présent, aucun contrôle de surveillance n’a été effectué sur les opérations de traitement réelles entre WhatsApp et Facebook à notre connaissance. Il y a des raisons de croire que les dispositions qui permettront et élargiront le partage de données entre WhatsApp et Facebook seront appliquées illégalement en raison du manque de consentement volontaire et éclairé. »

Facebook a déclaré qu’il vérifiait les informations qu’il avait reçues de l’Allemagne et clarifierait tout doute quant à l’utilisation des données.

« Pour être clair, en acceptant les conditions d’utilisation mises à jour de WhatsApp, les utilisateurs n’acceptent aucune extension de notre capacité à partager des données avec Facebook et la mise à jour n’affecte pas la confidentialité de leurs messages avec leurs amis ou leur famille où qu’ils soient dans le monde. »

L’affaire formelle a été ouverte en Allemagne « pour empêcher le partage illégal de données de masse, si nécessaire, et pour mettre fin à la pression du consentement illégal sur des millions de personnes ». Facebook aura l’occasion de répondre aux allégations lors d’une audience avant la mi-mai.