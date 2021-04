Apple a modifié la description de son moniteur Pro Display XDR au Royaume-Uni à la suite de plaintes de certains clients auprès de l’autorité des normes publicitaires du pays.

L’Autorité des normes de publicité (ASA) avait reçu des plaintes de clients concernant l’affirmation d’Apple selon laquelle le Pro Display XDR prenait en charge la large gamme de couleurs P3 à 100%. En fait, Apple avait précédemment commercialisé le Pro Display XDR sans indiquer précisément le pourcentage de prise en charge de la gamme de couleurs P3. Cependant, à la suite de la plainte, la société a ajouté une note de bas de page sur la page du produit au Royaume-Uni. La dernière heure indique qu’il prend en charge « 99% de la large gamme de couleurs P3 ».

En outre, des clients britanniques se sont également plaints auprès de l’ASA de l’utilisation par Apple du terme « Beyond HDR ». Les plaintes affirmaient qu’il s’agissait d’une déclaration trompeuse, et ont incité Apple à supprimer complètement cette phrase de la page du produit au Royaume-Uni. La page du moniteur reste inchangée aux États-Unis et en France aussi.