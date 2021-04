Malgré plusieurs rapports, il semble que sur l’App Store les fausses critiques d’applications frauduleuses qui offrent très peu de fonctionnalités en échange d’abonnements parfois même coûteux continuent d’augmenter.

Un modèle courant pour ce type d’application d’arnaque sur l’App Store est de créer une application assez simple qui cible des mots-clés très populaires, d’ajouter des abonnements à des prix souvent très agressifs et de la faire augmenter dans les résultats de recherche grâce à des centaines de faux avis 5 étoiles.

Le dernier exemple vient encore une fois grâce aux découvertes du développeur Kosta Eleftheriou : l’application My Pulse-Heart Rate Monitor. Cette application fonctionne, ce n’est donc pas un hasard si Apple aurait dû refuser, et elle lit apparemment votre fréquence cardiaque en plaçant votre doigt sur l’objectif de la caméra. Ce n’est pas la seule application à faire quelque chose comme ça en utilisant une lumière flash LED, mais ces lectures sont beaucoup plus inexactes qu’un capteur de taux comme celui de l’Apple Watch. Dans tous les cas, ces applications donnent une lecture vaguement proche de celle de la fréquence cardiaque réelle.

Cependant, My Pulse-Heart Rate Monitor invite les utilisateurs à activer un abonnement dès le premier démarrage et à partir du premier écran. Et les coûts ne sont pas bas: 6,99 $ par semaine, 16,99 $ par mois ou 69,99 $ par an. Bien que l’application fonctionne et que les prix soient présentés de manière transparente, les développeurs espèrent clairement que les utilisateurs iront de l’avant et commenceront un abonnement sans vraiment prêter attention à ce qu’ils font, également confiants des nombreuses critiques «positives». En fait, les fonctions offertes par cette application sont présentes dans de nombreuses applications similaires, dont beaucoup sont totalement gratuites. Le développeur a choisi de publier les faux avis uniquement aux États-Unis, peut-être pour éviter des traductions douteuses sur d’autres magasins et déclencher les vérifications d’Apple.

Bien qu’il soit impossible pour Apple de vérifier manuellement les critiques et les notes de chaque application dans l’App Store, avec des milliers de nouveaux titres soumis chaque mois, Apple pourrait faire quelque chose pour vérifier quelles applications grimpent rapidement dans les classements.

Cette application de fréquence cardiaque, par exemple, est actuellement la 335e plus rentable de tout l’App Store américain et on estime qu’elle a déjà généré plus d’un million de dollars de revenus. Apple pourrait activer un contrôle manuel lorsqu’une application entre pour la première fois dans le top 1000 du classement, afin de limiter le travail de ceux qui doivent effectuer ces contrôles

De plus, Apple pourrait rendre plus clair pour les utilisateurs l’activation d’un abonnement, par exemple avec des notifications envoyées à chaque renouvellement. En fait, les applications frauduleuses continuent d’exister et de proliférer sur l’App Store.