Pokémon GO, le jeu de réalité augmentée populaire de Nintendo et Niantic, posent des problèmes à certains joueurs. Plus précisément, les utilisateurs d’iPhone signalent que le jeu bannit par erreur les joueurs sans raison.

Comme le rapporte Nintendo Life, ces derniers jours, de nombreux utilisateurs ont signalé avoir été bannis du jeu sans aucune raison et sans avoir enfreint le règlement. Dans d’autres cas, les joueurs ont d’abord reçu un avertissement sur Pokémon GO, puis ont été bannis.

Le jeu intègre un outil pour empêcher les hacks et les mods qui peuvent détecter si le joueur exécute une version modifiée de l’application ou utilise le Jailbreak. Cependant, l’avertissement est également affiché pour les utilisateurs qui n’ont jamais changé le logiciel de l’iPhone :

« Nous avons détecté une activité sur votre compte qui indique que vous utilisez un logiciel client modifié ou un logiciel tiers non autorisé en violation de nos conditions d’utilisation. Nous vous encourageons vivement à arrêter cette activité. Toute autre transgression entraînera la suspension du compte. »

Un problème similaire s’était déjà produit sur Pokémon GO en juin dernier, mais cette fois il semble avoir affecté un plus grand nombre d’utilisateurs.