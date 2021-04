Apple a partagé une nouvelle publicité vidéo pour la série « Behind the Mac« , cette fois entièrement dédiée aux étudiants américains nouvellement admis à l’université.

Cette publicité baptisée « New beginnings. Behing the Mac » est également en noir et blanc et montre diverses personnes interagissant avec leur Mac. Plus précisément, la vidéo montre une série d’étudiants réagissant aux lettres d’acceptation d’université lues sur leur Mac. Les familles explosent de joie en lisant ces lettres sur MacBook.

La campagne « Behind the Mac » a fait ses débuts en 2018 et a été conçue pour mettre en évidence la créativité que le Mac peut inspirer et permettre, en ciblant souvent les jeunes. Pour le moment, la vidéo n’est pas disponible sur YouTube mais peut être visionnée en cliquant ici.