Les Mac ont connu une croissance sans précédent au premier trimestre 2021, avec des expéditions dépassant 111,5% par rapport à la même période il y a un an.

Les données partagées par IDC nous indiquent que l’ensemble de l’industrie des PC se développe d’année en année, malgré la pénurie de composants. La pandémie toujours en cours, qui oblige de nombreuses personnes à travailler ou à étudier à domicile, a été chargée de déterminer ce résultat.

Au premier trimestre 2021, Apple a vendu environ 6,7 millions de Mac, soit 8% de l’ensemble du marché. Il y a à peine un an, Apple a vendu environ 3,2 millions d’ordinateurs au cours de la même période.

Lenovo confirme sa première place avec 20 millions de PC vendus (+59,1%), suivi par HP et Dell. Apple est l’entreprise avec la plus forte croissance avec 111,5%, suivie d’Acer avec 73,5%. Au total, 83,9 millions de PC ont été expédiés au premier trimestre 2021, en hausse de 55,2% par rapport à la même période il y a un an.

Ryan Reith, vice-président de Worldwide Mobile Device Tracker chez IDC, affirme que les résultats auraient pu être encore meilleurs, mais l’industrie a été frappée par la pénurie continue de composants. Les perspectives restent positives pour les prochains trimestres.

IDC n’a pas précisé quels Mac étaient les plus vendus, mais il est clair que les nouveaux modèles M1 ont largement contribué à la croissance.