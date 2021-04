Le film Apple TV+ « Greyhound » a nécessité un travail considérable de la part de son équipe de son, qui a dû mélanger le son de manière experte pendant une scène clé de la bataille pour capturer parfaitement le drame de l’événement.

Au cours de la scène culminante du troisième acte est la tentative de l’USS Greyhound d’éviter les torpilles. L’équipe sonore a réussi à faire ressortir les différents éléments en jeu, au-delà de la musique dramatique et du dialogue. Différents effets sonores peuvent être entendus distinctement pendant la scène, tels que les moteurs, la mer et les explosions venant des deux côtés.

L’objectif de l’équipe était de capter l’attention du public, qui devait pouvoir « sentir quand la vitesse augmentait et quand elle ralentissait ». Les bruits des torpilles étaient très dramatiques, en fait le bruit de leurs mouvements dans l’eau était conçu pour donner l’idée qu’ils se dirigeaient réellement vers le bateau.

Pour rendre le film plus réaliste, l’équipe a visité l’USS Kidd en Louisiane et s’est entretenue avec des vétérans pour comprendre comment les ordres du capitaine étaient donnés et comment ils étaient répétés par l’équipage. Cette étude a été importante pour mieux comprendre le fonctionnement des communications dans ce type de situation, pour en accroître le réalisme.

Pour offrir aux acteurs une expérience immersive, des microphones ont été placés dans tout le navire pour capturer le son et le dialogue. De plus, des haut-parleurs étaient également situés dans tout le navire, pour aider les acteurs à « ressentir l’urgence et le danger ».

Greyhound est considéré comme un achat réussi pour Apple. Le film a déjà reçu deux nominations pour les effets spéciaux et le son aux British Academy Film Awards, à la suite de nominations précédentes aux Visual Effects Society Awards et aux éditeurs de films. Le film a été nominé aux Oscars tout récemment.