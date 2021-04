Microsoft est en pourparlers pour acquérir Nuance Communications, une société spécialisée dans les technologies de reconnaissance vocale utilisées par Apple pour l’assistant Siri.

Selon les dernières rumeurs, Microsoft serait prêt à poser environ 16 milliards de dollars sur la table pour acquérir Nuance Communications. Le prix proposé pour Nuance est d’environ 56 $ par action, avec une prime de 23% sur le cours de clôture de vendredi dernier. Une acquisition de Nuance serait le deuxième achat en importance de Microsoft, après l’acquisition de 24 milliards de dollars de LinkedIn en 2016.

Cette acquisition pourrait avoir des implications importantes pour Apple, en raison de son partenariat avec Nuance derrière Siri. Apple a utilisé le moteur de reconnaissance vocale de Nuance pour permettre à son assistant numérique d’écouter et de comprendre les demandes des utilisateurs. Si l’opération était confirmée, on ne sait pas encore quelles en seraient les répercussions pour Apple et Siri dans un avenir immédiat. Depuis 2013, la technologie de Nuance est au cœur de la reconnaissance vocale de Siri, les choses pourraient donc changer en 2021 également en raison de cette acquisition.

L’opération pourrait inciter Apple à investir encore plus dans la recherche et le développement sur la reconnaissance vocale, afin de permettre à Siri de fonctionner sans aucune dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers.