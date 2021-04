Sony semble avoir décidé de se développer concrètement dans le secteur mobile, à tel point qu’à l’avenir certains titres de la franchise PlayStation pourraient arriver sur iPhone et iPad.

Cette rumeur est liée à une récente offre d’emploi publiée par la société à la recherche d’une personne pour le rôle de « Head of Mobile, PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment », en Californie. L’annonce explique que le candidat « dirigera tous les aspects de l’expansion du développement des jeux sur console et PC vers les services mobiles et en direct, en se concentrant sur l’adaptation réussie des titres les plus populaires de la franchise PlayStation aux appareils mobiles ».

Le candidat retenu sera également responsable de « la constitution et de la mise à l’échelle d’une équipe mobile » et sera le « responsable de cette nouvelle unité commerciale au sein de PlayStation Studios ».

D’après l’offre d’emploi, il semble que Sony soit désireux d’accélérer le rythme et de se concentrer davantage sur les jeux mobiles, mais selon Eurogamer, il semble qu’il faudra trois à cinq ans pour voir les premiers résultats.

Le label d’édition PlayStation Mobile existe déjà et a produit quelques titres pour appareils mobiles dont « Run Sackboy! Run! » et « Uncharted: Fortune Hunter ».

Bref, il semble que même Sony, avec un peu de retard, veuille suivre les traces de Nintendo, qui a commencé en 2017 à sortir des jeux iPhone basés sur les principales franchises telles que « Super Mario Run » et « Fire Emblem Heroes ».