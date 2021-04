Selon un nouveau rapport de DigiTimes, Apple adoptera la technologie LTPO pour les écrans OLED des prochains iPhone 13 haut de gamme attendus fin 2021.

Ce n’est pas la première fois que des rapports similaires indiquent que la firme de Cupertino adoptera ce type de dalles. Selon le nouveau rapport, les fournisseurs Samsung Display et LG Display convertissent une partie de leur capacité de production pour produire des écran LTPO OLED pour le prochain iPhone. La conversion complète de la production des écrans LTPS, actuellement utilisés sur l’iPhone 12, vers LTPO sera probablement terminée au premier semestre 2021.

En plus de Samsung et LG Display, il semble qu’il y aura également un troisième fournisseur d’affichage, à savoir le chinois BOE. Bien que la société chinoise ait échoué à plusieurs reprises aux tests de contrôle qualité dans le passé, elle semble avoir obtenu le feu vert d’Apple pour fournir des panneaux OLED en décembre 2020.

Grâce à l’adoption de ces panneaux, Apple pourra implémenter le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz sur l’iPhone 13. De plus, l’utilisation de la technologie LTPO permettrait à Apple de fournir un backplane beaucoup plus économe en énergie, chargée d’activer et de désactiver les pixels individuels de l’écran.

En adoptant ce type de panneau, il sera possible de compenser efficacement la consommation d’énergie plus élevée qui implique l’utilisation d’un taux de rafraîchissement plus élevé.

Les rapports précédents indiquaient la possibilité qu’Apple n’adopte les nouveaux panneaux LTPO que sur la série « Pro », afin de différencier davantage ces appareils des deux autres modèles « de base ». Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet pour le moment. Nous en saurons probablement plus dans les semaines à venir, lorsque la production des iPhones 2021 commencera.