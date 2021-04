Les données de plus de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn ont été piratées et mises en vente en ligne.

L’ensemble de données comprend des informations sensibles telles que des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des informations sur le lieu de travail, des noms complets, des identifiants de compte, des liens vers leurs comptes de réseaux sociaux et des détails sur le sexe.

Les données piratées sur LinkedIn auraient été vendues par un utilisateur inconnu sur un forum de hackers, qui a téléchargé les données de plus de deux millions d’utilisateurs comme preuve. Le hacker réclame des milliers de dollars en échange des données piratées, probablement sous la forme de Bitcoin.

LinkedIn compte plus de 740 millions d’utilisateurs, ce qui entraîne des violations de données chez plus des deux tiers de ses abonnés. Les utilisateurs doivent donc être à l’affût des messages LinkedIn suspects et passez à la double authentification par SMS, dans la mesure du possible pour réduire les risques.

[MàJ] 09/04/2021 : Suite à la publication de notre article, nous partageons une information complémentaire à la demande de LinkedIn :

« Il n’y a pas eu de piratage de LinkedIn ni de fuite de nos données. Cela est le résultat de ‘scraping’ par des tiers externes de données publiques provenant de diverses entreprises et sources, y compris des informations publiques du profil de membres de LinkedIn. »