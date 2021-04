Adepero Oduye, une actrice montante de Disney « The Falcon and the Winter Solider », rejoindra le casting de la prochaine série TV+ « Five Days at Memorial », qui se concentre sur l’ouragan Katrina.

Selon The Hollywood Reporter, Oduye jouera Karen Wynn, l’infirmière responsable des soins intensifs de l’hôpital Memorial et chef du comité d’éthique de l’hôpital. Le casting comprend également Vera Farmiga, qui jouera Anna Pou, le médecin du Memorial qui était de service lorsque l’ouragan a frappé la ville.

Au cours de sa carrière, Adepero Oduye a remporté un Spirit Award et a reçu une nomination au NAACP Image Award pour son rôle dans « Pariah » en 2011. De plus, elle a également joué dans « When They See Us » de Netflix et « Steel Magnolias » de Lifetime et dans les films « Widows » et « The Big Bet ».

« Five Days at Memorial » raconte les conséquences de l’ouragan Katrina du point de vue du Memorial Hospital de la Nouvelle-Orléans. La nouvelle série d’Apple, basée sur le livre de non-fiction acclamé de l’auteure lauréate du prix Pulitzer Sheri Fink, racontera les cinq premiers jours dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans après que l’ouragan Katrina a frappé la ville en août 2005, en se concentrant sur l’histoire de Caregivers épuisés et forcé de prendre des décisions de vie ou de mort au milieu des inondations, de la chaleur intense et du manque d’électricité.