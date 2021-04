Le concours Pwn2Own 2021 lancé cette semaine a déjà vu plusieurs prix remportés pour les chercheurs en sécurité qui ont découvert des vulnérabilités sur des plates-formes telles que Windows et macOS.

L’événement de cette année est purement virtuel en raison du COVID-19, mais a déjà vu 23 tentatives de piratage distinctes sur 10 produits différents, y compris des navigateurs Web, des serveurs et des systèmes d’exploitation. Il n’y a pas de problèmes particuliers pour les produits Apple, à l’exception d’un exploit zero-day trouvé par Jack Dates de RET2 Systems sur Safari.

Grâce à cet exploit, le chercheur a remporté un prix en espèces de 100 000 $. Dates a utilisé un integer overflow dans Safari et une écriture OOB pour exécuter le code au niveau du noyau, comme indiqué dans le tweet ci-dessous :

Congratulations Jack! Landing a 1-click Apple Safari to Kernel Zero-day at #Pwn2Own 2021 on behalf of RET2: https://t.co/cfbwT1IdAt pic.twitter.com/etE4MFmtqs

— RET2 Systems (@ret2systems) April 6, 2021