Tom Holland jouera dans The Crowded Room, une nouvelle série d’anthologies à venir sur Apple TV+.

Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) a déjà travaillé avec Apple, car il a joué dans le drame Cherry avec une performance vraiment intéressante.

Officiellement annoncé par Apple, The Crowded Room écrit par Akiva Goldsman (A Beautiful Mind) sera une série anthologique axée sur les histoires vraies de ceux qui ont lutté et ont finalement vécu avec succès avec une maladie mentale.

« « The Crowded Room » est une série d’anthologies fascinantes qui explorera les histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté et ont appris à vivre avec succès avec une maladie mentale. La première saison d’anthologie de 10 épisodes est un thriller captivant, inspiré de la biographie primée de Daniel Keyes « The Minds of Billy Milligan ». Elle raconte l’histoire de Billy Milligan (Hollande), la première personne à être acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple (maintenant connu sous le nom de trouble dissociatif de l’identité). »

Pour l’heure, Apple n’a pas partagé de date de sortie officielle de la série sur Apple TV+.