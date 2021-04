Alors que les abonnés de Disney+ attendent de savoir qui est vraiment le méchant « The Power Broker » dans « The Falcon and the Winter Soldier », quelqu’un pense connaître déjà la réponse grâce à Apple.

Si vous suivez la série, nous vous conseillons de ne pas lire ce qui suit, car nous pourrions réveler des informations très importantes. Beaucoup se demandent probablement de quoi parle Apple dans toute cette histoire, mais en réalité, il y a un petit détail qui nous aidera à comprendre qui pourrait être « The Power Broker ».

En février 2020, Rian Johnson, scénariste et réalisateur de « Star Wars » et « Knives Out » a révélé dans une interview à quel point les entreprises étaient strictes sur l’utilisation de leurs produits dans les films et séries télévisées. Parmi eux il y a Apple, qui, par exemple, vous permet d’utiliser l’iPhone dans des films, mais pas pour les personnages « méchants ».

Dans la série Disney+, certains protagonistes utilisent des iPhone sur scène, notamment Sam Wilson (Anthony Mackie) et Joaquin Torres (Danny Ramirez). Sharon Carter, jouée par Emily VanCamp, n’en utilise pas. Ce détail particulier peut avoir révélé par inadvertance la véritable identité de « The Power Broker », mais en réalité, il n’y a aucune certitude. Il est probable que l’équipe de production de la série ait simplement décidé de ne pas faire en sorte que tous les personnages utilisent les mêmes appareils.