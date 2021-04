La gamme iPhone 12 maintient sa valeur supérieure à 20% par rapport à la gamme Samsung Galaxy S21, comme confirmée par SENDLCELL.

En dépit d’être vendu moins moins que la gamme iPhone 12, la série Galaxy S21 sortie en janvier ne maintient pas sa valeur aussi élevée que les smartphones Apple.

En évaluant le prix de détail initial de chaque téléphone en ce qui concerne sa dépréciation mensuelle et son total basé sur la valeur des périphériques « reconditionnés » et « utilisés », SelverCell a été capable de calculer avec précision l’amortissement de chaque périphérique.

La gamme iPhone 12 a perdu de la valeur comprise entre 18,1 et 33,7% depuis son lancement en octobre 2020. Pour sa part, la série Samsung Galaxy S21 a enregistré une dépréciation comprise entre 44,8 et 57,1% depuis son lancement en janvier 2021.

L’iPhone 12 à partir de 64 Go et l’iPhone 12 Pro 512 Go sont les dispositifs Apple avec le plus haut amortissement (33,7%), tandis que l’iPhone 12 Pro Max de 128 Go est celui qui a perdu moins de valeur (18,1%). En ce qui concerne Samsung, le Galaxy S21 de 128 Go perd 50,8% de sa valeur, et 57,1% pour le modèle de 256 Go. Bien qu’ils n’aient été lancés qu’en janvier 2021, tous les téléphones Samsung S21 ont perdu près de 50% de leur valeur, une perte très cohérente compte tenu de ne pas être sur le marché depuis trois mois.

Il convient également de noter que, comparé à la gamme iPhone 12, la gamme S21 coûte plus chère dans une comparaison directe. Le smartphone le plus cher de Samsung, par exemple, coûte 1 599 $ par rapport aux 1 399 $ de l’iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone 12 confirme une tendance qui a duré des années maintenant : les smartphones Apple déprécient beaucoup moins que les appareils Android.