Sur YouTube, Apple TV+ propose de découvrir les premières images de la bande-annonce officielle de la nouvelle série « The Mosquito Coast« .

« Dans une histoire d’aventure à couper le souffle, l’inventeur paranoïaque et brillant Allie Fox emmène sa famille vivre dans la jungle du Honduras, déterminée à construire une meilleure civilisation que celle qu’ils ont laissé. Échappé d’une Amérique matérialiste et conformiste, Fox espère redécouvrir une vie plus pur. Mais son expérience utopique prend une tournure sombre lorsque ses obsessions mènent la famille vers un danger inimaginable. »

Dans The Mosquito Coast, on retrouve Justin Theroux (Mulholland Drive), Melissa George (30 Days of Night), Logan Polish (The Astronaut Farmer) et Gabriel Bateman (Child’s Play). L’arrivée sur le service de streaming d’Apple est prévue pour le vendredi 30 avril 2021.

Toujours dans l’univers Apple TV+, quatre nouveaux membres sont ajoutés à la distribution de « The Essex Serpent ». Frank Dillane (Sense8, Fear the Walking Dead), Hayley Squires (Adult Material), Clémence Poésy (Tenet) et Jamael Westman (Animals) ont rejoint le casting.

Dillane interprétera Luke Garret, un « jeune chirurgien pionnier, obstiné et ambitieux ». Squires jouera le rôle de Martha, qui est décrite comme plus « qu’une simple domestique dans la maison de Cora, c’est une jeune socialiste très intelligente et ardente, et la confidente la plus proche de Cora ». Poésy interprétera Stella Ransome, une « femme gentille et adorée par son mari et ses enfants, qui devient amie avec Cora quand elle arrive à Aldwinter « . Enfin, Westman interprétera le Dr George Spencer, qui est décrit comme le « bras droit » de Luke.