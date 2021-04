LG a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de sa nouvelle gamme de barres de son 2021, avec la prise en charge d’AirPlay 2 pour le streaming audio sans fil à partir d’appareils Apple tels que les iPhone, iPad et Mac.

Toutes les barres de son LG de la gamme 2021 sont compatibles avec plusieurs assistants vocaux, notamment Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. La prise en charge des formats de son surround Dolby Atmos et « DTS: X » ne manque pas, tandis que la fonction « AI Room Calibration » promet un son optimal dans n’importe quel environnement, en utilisant une technologie capable de mesurer la taille d’une pièce et de personnaliser les paramètres audio de la barre de son par conséquent. La plupart des nouveaux modèles sont également certifiés Hi-Res Audio pour une lecture sans perte à 24 bits/96 kHz.

La nouvelle gamme comprend les modèles SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y et SPD7Y, mais d’autres modèles arriveront plus tard cette année. La disponibilité débutera ce mois-ci sur les principaux marchés d’Amérique du Nord et d’Europe, mais la société n’a pas divulgué les prix de vente pour le moment.

Plus de détails sur les nouvelles barres de son, y compris la fiche technique, sont présents dans le communiqué de presse de LG.