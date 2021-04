Apple a mis à jour son application Apple Music for Artists en corrigeant quelques bugs mineurs et en remplaçant l’ancienne icône.

L’application Apple Music for Artists propose désormais une icône plus simple et plus minimaliste, avec un logo de note de musique rouge sur fond blanc différent du logo multicolore utilisé précédemment. L’icône a également une apparence en relief qui la distingue des autres icônes Apple.

‌Apple Music‌ for Artists est une application qui permet aux artistes de consulter diverses données sur leur musique sur Apple Music, iTunes et Shazam, c’est donc un service avec un public très limité. Certains pensent que les changements d’icônes pourraient indiquer des changements de conception plus radicaux qui seront introduits dans iOS 15.

Avec macOS Big Sur, Apple a mis à jour plusieurs de ses icônes et simplifié leur conception, il est donc possible que quelque chose de similaire se produise dans ‌iOS 15‌.