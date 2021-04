Dans le nouveau livre de Naz Beheshti, ancien assistant de Steve Jobs, il y a des anecdotes très curieuses sur le co-fondateur d’Apple.

Dans le livre “Pause. Breathe. Choose: Become the CEO of Your Well-Being”, on dit que Steve Jobs n’a presque jamais éteint son téléphone portable. S’il le faisait, cela signifiait qu’il était probablement dans le département de design industriel de Jony Ive, où Jobs allait examiner les prototypes des futurs produits Apple.

Souvent, le personnel d’Apple était en panique parce qu’il n’y avait aucun moyen de retrouver Steve Jobs, jusqu’à ce que tout le monde commence à comprendre que si son téléphone était éteint, il vérifiait un futur appareil. Beheshti dit que Steve Jobs adorait se détendre en se rendant au bureau d’Ive pour regarder des maquettes et des prototypes de futurs produits Apple, qu’il appelait « ses jouets ».

« Nous perdions la tête en essayant d’entrer en contact avec lui, en essayant de le faire venir aux réunions prévues. À un moment donné, nous avons été obligés d’appeler le bureau de Jony pour demander son aide et persuader Steve de laisser ses « jouets » et de venir aux réunions.

Steve a passé son temps dans le bureau d’Ive pour rire, imaginer, créer et expérimenter un sentiment de liberté renouvelé. »

L’idée que les employés d’Apple sont devenus fous pour traquer Jobs vous fait sourire, également parce qu’il voulait tout contrôler et peut-être que son approbation était nécessaire même pour envoyer un simple communiqué de presse.

Beheshti raconte également comment Jobs a maintenu un équilibre entre vie professionnelle et vie privée :

« Il y avait un gros malentendu à son sujet et quant à savoir s’il était un bourreau de travail ou s’il était vraiment difficile de travailler avec lui. Oui, dans certains cas, c’était vraiment le cas, mais la plupart du temps, il entretenait des relations solides avec ses collègues et ses employés, puis consacrait beaucoup de temps à lui-même. Il méditait, faisait de l’exercice plusieurs fois par semaine et était souvent avec sa famille. »

Beheshti a travaillé comme assistant exécutif de Jobs en 1999 et 2000.