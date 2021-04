L’application Localiser sera de plus en plus un véritable hub pour localiser les accessoires et appareils compatibles. Les fans d’Apple attendent d’ailleurs avec impatience les AirTags tant discutés. Plusieurs rumeurs fiables indiquent que leur lancement pourrait avoir lieu très prochainement. En attendant, Apple a publié une nouvelle application baptisée « Find My Certification » conçue pour les fabricants de tiers d’appareils compatibles avec l’application Localiser.

Grâce à la nouvelle application « Find My Certification« , tous les fabricants pourront tester efficacement leurs appareils qui feront partie de la grande famille de l’application Localiser. Pour rappel, la firme de Cupertino a décidé l’année dernière d’ouvrir l’application également aux producteurs tiers. Avec cette nouvelle application, les fabricants pourront tester chaque aspect de leur produit, le tout évidemment avec le support de la section appropriée du site dédiée aux certifications Apple.

Certaines entreprises telles que Belkin ont déjà introduit des produits compatibles avec l’application Localiser. Les écouteurs SoundForm Freedom peuvent par exemple être localisés grâce au hub d’Apple, de la même manière que les écouteurs de Cupertino. Rappelons également qu’avec la bêta d’iOS 14.5 la société a activé l’onglet « Objets » dédié à la localisation des accessoires, un signal important qui pourrait annoncer le lancement imminent des AirTags.