Pour tous les amateurs de défis d’activité, le mois d’avril est enfin arrivé et avec lui deux nouveaux défis à ajouter au tableau des médailles : « Jour de la Terre » et « Journée internationale du bal ».

Le défi du Jour de la Terre est devenu une véritable habitude contrairement à la Journée internationale du Bal. Ce dernier est le tout premier rendez-vous en matière de défis d’activité, également grâce au lancement plus récent de l’activité Bal. Le défi du Jour de la Terre sera disponible le 22 avril 2021 et pour le terminer, vous devrez effectuer n’importe quel entraînement pendant au moins 30 minutes. Quant à la Journée internationale du bal, nous devrons effectuer l’activité Bal pendant au moins 20 minutes et ce défi sera disponible le 29 avril 2021.

Compléter les défis vous permettra, comme toujours, d’ajouter les médailles associées dans l’application Fitness, ainsi que les autocollants animés associés à utiliser avec vos amis via l’application iMessage. Toutes ces activités sont conçues par Apple pour inciter ses utilisateurs à pratiquer une activité physique régulière, ce qui est important pour le bien-être du corps.

Serez-vous capable de surmonter ces deux nouveaux défis ?