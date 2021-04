Une journée pleine de nouveautés pour les abonnés Apple Arcade, puisque Apple a ajouté plus de 30 titres à son catalogue. Et certains sont vraiment intéressants.

En plus des nombreux titres Apple Arcade Original, dont « NBA 2K21 Arcade Edition », « Star Trek: Legends » et « The Oregon Trail », le service propose désormais deux nouvelles catégories de jeux : Timeless Classics et App Store Masterpieces.

La catégorie Timeless Classics comprend des jeux et des genres populaires auprès de la plupart des utilisateurs, avec des titres tels que « Good Sudoku by Zach Gage », « Chess – Play and Learn » et « Backgammon », tandis que Masterpieces présente certains des meilleurs jeux récompensés de l’App Store, notamment « Threes! », « Mini Metro » et « Fruit Ninja Classic ». Avec les nouveaux Arcade Originals, ces catégories portent le catalogue à plus de 180 jeux.

Voici les principaux titres :

« NBA 2K21 Arcade Edition » a un gameplay qui apporte l’expérience de simulation du jeu de basket-ball. Des matchs 5vs5 aux jeux sur Blacktop, ce titre offre une variété de modes de jeu mettant les joueurs dans la peau de leurs stars préférées de la NBA.

« Simon’s Cat: Story Time » est un jeu basé sur la populaire série animée qui met Simon et son chat devant leur plus grand défi. Quand la vie tranquille des banlieues est menacée par un immense chantier, ils mobilisent tout le quartier pour redonner vie à la mystérieuse « terre abandonnée » avant qu’elle ne soit détruite par les bulldozers. Au fil du temps, les joueurs résoudront des énigmes de match 3 pour aider la communauté à reconstruire les jardins sous les yeux critiques de M. Potts, grincheux, qui a un lien secret et ancestral avec la terre vierge qu’il veut voir enterrée à jamais.

Dans « Star Trek: Legends » (Tilting Point LLC), le sort de l’univers repose entre les mains des joueurs qui jouent le rôle de leurs héros « Star Trek » préférés, ainsi que des méchants, dans un RPG en équipe. Les joueurs se lanceront dans des missions, se battront à tour de rôle et feront des choix qui affecteront toute l’histoire lorsqu’ils prendront le commandement de l’U.S.S. Artemis. Ils entreront dans le Nexus, où ils découvriront de nouveaux mondes et embaucheront plus de 40 de leurs personnages préférés. Chaque légende a son propre ensemble de compétences, de capacités et d’armes.

Dans « The Oregon Trail » de Gameloft, les joueurs sont plongés dans des voyages exaltants, allant de reconstitutions historiques précises à des aventures sauvages. Après avoir choisi des compagnons de voyage et avoir fait le plein de tout ce dont vous avez besoin, les joueurs se lanceront dans une aventure pleine de choix difficiles, de nouveaux dangers et de situations inattendues. Avec des événements aléatoires et sans continuité temporelle dans lesquels les choix effectués affecteront l’ensemble de l’agence de voyage et le futur résultat du jeu, il y a toujours une toute nouvelle histoire à l’horizon.

Dans « Cut the Rope Remastered« , l’adorable Om Nom revient sur scène dans un remake en 3D du célèbre jeu de puzzle « Cut the Rope ». Avec les niveaux les plus célèbres de toute la série et des tonnes de nouveaux niveaux et contenus, vous devrez couper des cordes, éviter les obstacles et utiliser des boosters pour donner des bonbons à Om Nom, le petit monstre vert qui aime les bonbons.

« SongPop Party » est un jeu de quiz sur la musique pour ceux qui aiment tester leurs connaissances sur le sujet. Ce jeu est la nouvelle entrée de la plus grande franchise de jeux de quiz musicaux au monde, dont le catalogue va des classiques cultes aux succès actuels. Le titre est divisé en matchs avec des adversaires en ligne en mode Arena, assortis en fonction des niveaux de compétence et des préférences musicales. Les joueurs peuvent également choisir le mode Fête multijoueur en ligne et local pour rivaliser avec leurs amis et leur famille.

Les meilleurs titres de la catégorie Timeless Classics incluent Really Bad Chess, Sudoku Simple, Backgammon et Solitaire. Parmi les titres de la catégorie Chefs-d’œuvre de l’App Store figurent Monument Valley, Mini Metro et Fruit Ninja Classic. Tous les jeux disponibles sur Apple Arcade sont sans publicité et illimités.

Rappelons qu’Apple Arcade est disponible à partir de 4,99 €/mois et est compatible iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV. Si vous vous abonnez pour la première fois au service, vous aurez droit à trois mois d’Apple Arcade gratuits. Le service est également inclus dans les forfaits mensuels Individuel (14,95€) et Familial (19,95€) d’Apple One.