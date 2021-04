Habituellement, entre mars et avril, Apple met à jour l’Apple Store avec de nouvelles couleurs pour la collection d’accessoires et cette année, il y aura également des étuis MagSafe pour les iPhone et les bracelets Apple Watch.

Selon les dernières fuites, Apple prépare de nouvelles couleurs bleu, violet, vert et orange pour sa gamme d’étuis en cuir MagSafe pour iPhone 12. L’image des nouvelles couleurs a été partagée aujourd’hui sur Twitter par DuanRui.

iPhone 12 series Apple official protective shell spring new color pic.twitter.com/ycn47kkm4D — DuanRui (@duanrui1205) April 2, 2021

Bien que seules quatre nouvelles couleurs soient partagées, la source estime qu’il y en aura cinq au total. L’image montre la couleur principale des nouveaux boîtiers à côté des anneaux indicateurs correspondants de la technologie MagSafe.

Le mois de mars étant maintenant passé sans nouveaux produits, nous nous attendons à ce qu’Apple annonce bientôt quelque chose de nouveau. Beaucoup suggèrent qu’Apple pourrait publier de nouveaux produits avec la version publique d’iOS 14.5. Les candidats possibles incluent une gamme mise à jour d’iPad Pro et d’AirTags. Parallèlement à ces produits, Apple lancera également la nouvelle collection d’accessoires pour le printemps.

Attendons de voir ce qu’Apple a prévu pour ce printemps 2021…