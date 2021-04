Le PDG d’Apple, Tim Cook, a exprimé son opinion sur une nouvelle loi limitant l’accès au vote dans l’État de Géorgie.

« Le droit de vote est fondamental dans une démocratie », a déclaré Cook dans un communiqué publié à Axios. « L’histoire américaine est l’histoire de l’expansion du droit de vote pour tous les citoyens, et les Noirs, en particulier, ont dû marcher, lutter et même donner leur vie pendant plus d’un siècle pour défendre ce droit ».

« Apple estime que, grâce en partie à la puissance de la technologie, il devrait être plus facile que jamais pour chaque citoyen d’exercer son droit de vote », poursuit Tim Cook. « Nous soutenons les efforts visant à garantir que l’avenir de notre démocratie soit plus prometteur et inclusif que son passé ».

La loi SB 202 promue par les républicains et promulguée dans l’État de Géorgie apporte des changements radicaux aux règles de vote en ce qui concerne les exigences d’identification des électeurs. Par exemple, des exigences d’identification plus complexes sont désormais requises pour le vote par correspondance, qui, selon certains, affectera principalement les personnes à faible revenu qui souvent n’ont pas de tels documents.

La loi limite également l’utilisation de boîtes aux lettres spéciales qui facilitent le vote et établit que donner de la nourriture et de l’eau aux personnes en ligne pour voter est un crime. Selon les démocrates, ces nouvelles règles limiteront la liberté de vote des Afro-Américains.