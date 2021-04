Opera a publié une nouvelle mise à jour pour son navigateur Mac, qui supporte enfin nativement les nouvelles puces M1 et garantit des performances deux fois plus rapides sur ces machines.

Opera prend désormais en charge nativement la nouvelle gamme de processeurs Apple M1, dans le but de rendre l’expérience en ligne aussi fluide que possible. Avec cette dernière version, Opera fonctionne deux fois plus vite que la version précédente du navigateur, assurant un accès plus rapide à tous les sites Web et une transition tout aussi rapide vers les fonctionnalités intégrées d’Opera.

De plus, la nouvelle version du navigateur Opera pour Mac offre la possibilité de définir des raccourcis clavier personnalisés pour sa fonction Flow, qui connecte le navigateur de votre ordinateur à Opera pour iOS et Android. Cette connexion offre également un chat crypté de bout en bout pour l’envoi de notes, d’images, de liens et de fichiers.

La dernière version du navigateur Opera compatible avec la puce M1 est disponible sur le site officiel.