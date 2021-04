L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé qu’elle lancerait un passeport numérique COVID-19 via une application spéciale pour iPhone.

Comme le rapporte Reuters, l’application sera lancée d’ici peu et agira comme un véritable passeport virtuel pour embarquer sur certains vols. Dans l’application, les résultats des tests et d’éventuelles vaccinations de l’utilisateur seront indiqués. Un porte-parole de l’IATA a déclaré que cette application deviendrait utile car elle est adoptée par davantage de compagnies aériennes et d’aéroports à travers le monde.

Virgin Atlantic a déjà annoncé qu’elle utilisera l’application IATA sur les vols Londres Barbade à partir du 16 avril. Ce passeport ne sera pas obligatoire, mais servira à accélérer l’embarquement des personnes ayant reçu le vaccin.