Mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires du premier modèle de MacBook Pro 13 pouces avec écran Retina. Apple a officiellement mis à jour aujourd’hui la liste des appareils obsolètes, en y ajoutant notamment ce Mac.

L’appareil a été lancé par la société au second semestre 2012, introduisant l’écran Retina en plus de l’amélioration des processeurs et de l’introduction de mémoires flash. Après le modèle 15 pouces, devenu obsolète l’année dernière, le moment est venu pour le modèle 13 pouces.

Nous vous rappelons que les produits obsolètes ne sont plus éligibles au service de support matériel, sans « exceptions ». Cela signifie que tous les modèles encore en circulation qui nécessitent un remplacement de batterie ou une autre réparation ne seront plus acceptés par Apple. La seule alternative sera de se rendre dans des centres de réparation indépendants.