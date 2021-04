Apple a embauché Zennen Clifton, une autre figure importante pour son équipe de contenu original Apple TV+.

Comme le rapporte Variety, Zennen Clifton a commencé sa carrière chez Endeavour/WME, puis est passé à Yahoo! Studios et MACRO. Plus récemment, il était vice-président exécutif de 3BD Networks pour diriger des initiatives liées au nouveau contenu à offrir aux utilisateurs.

« 3BLACKDOT (3BD) est un studio de divertissement numérique qui collabore avec des créateurs axés sur le public et des marques axées sur la communauté pour créer, produire et financer des expériences de divertissement innovantes, originales et multiplateformes qui engagent un public axé sur les jeunes. »

Clifton servira de directeur créatif pour TV+ et relèvera directement de Matt Cherniss, qui est responsable du développement et de la programmation de la plate-forme.