Google a annoncé aujourd’hui plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir sur Google Maps pour iOS et Android. Cela comprend un tout nouveau mode « Live View » qui utilise l’AR pour naviguer dans les centres commerciaux et les aéroports.

Le mode en Live est destiné à empêcher les clients « le moment embarrassant de marcher dans la direction opposée à l’endroit où vous voulez aller » en fournissant des directions en AR directement dans l’application. Google affirme que le nouveau modèle utilise la localisation mondiale, qui « utilise l’intelligence artificielle pour numériser des dizaines de milliards d’images Street View afin de déterminer votre orientation ».

Le mode Indoor Live est disponible sur Android et iOS pour un nombre limité de centres commerciaux à Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose et Seattle. Dans les mois à venir, Google annonce qu’il le déploiera dans les aéroports, les centres commerciaux et les gares de transit de Tokyo et de Zurich. La fonctionnalité sera également disponible dans d’autres endroits à l’avenir.

En outre, Google Maps introduira bientôt également un nouveau mode de « routes écologiques », qui aura à peu près le même ETA que les itinéraires réguliers et, dans les cas où l’ETA est radicalement différent, l’application permettra aux utilisateurs de comparer l’impact du CO2 de chaque itinéraire, leur permettant de prendre la décision finale.

Cette fonctionnalité sera déployée pour iOS et Android aux États-Unis plus tard cette année, avec une expansion mondiale ultérieure. De plus, en juin, Google commencera à alerter les utilisateurs lorsqu’ils naviguent dans une zone à faible émission de carbone. Ces zones restreignent les voitures à forte émission de CO2, comme les voitures diesel, et nécessitent parfois des vignettes d’émissions spécifiques. La fonctionnalité sera initialement déployée en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Royaume-Uni.