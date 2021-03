Comme largement annoncé ces derniers mois, l’application Cortana de Microsoft ne sera plus prise en charge sur iOS et Android à partir d’aujourd’hui.

Cortana est la version Microsoft de Siri et Alexa, un assistant personnel basé sur l’intelligence artificielle qui peut répondre aux questions et effectuer de petites tâches. À partir d’aujourd’hui, Microsoft a interrompu la prise en charge des systèmes d’exploitation tiers et supprimé l’application Cortana de l’App Store et du Google Play Store.

L’application mobile a été lancée pour la première fois en novembre 2018, mais n’a apparemment jamais gagné une base d’utilisateurs suffisamment importante pour convaincre Microsoft de la conserver dans les magasins. Comme l’explique la société sur la page d’assistance, à partir d’aujourd’hui, le 31 mars, l’application Cortana n’est plus prise en charge et même les rappels et les listes ne sont pas disponibles. Toutes les fonctions restent actives via Cortana sous Windows. De plus, les rappels, listes et tâches de Cortana sont automatiquement synchronisés avec l’application Microsoft To Do, disponible en téléchargement gratuit sur iOS et Android.

L’arrêt prévu des applications Cortana a été annoncé en juillet 2020, lorsque Microsoft a expliqué que la sociétél se concentrerait sur une expérience d’assistant virtuel alimenté par l’IA dans ses applications Microsoft 365. Depuis lors, la société a amélioré l’intégration Cortana dans Microsoft 365, comme l’introduction de briefs personnalisés et utilisables dans Outlook pour les utilisateurs d’Exchange et l’ajout de Cortana à l’application mobile Teams pour gérer les calendriers, les e-mails et rejoindre des réunions