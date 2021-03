Apple a dominé le marché des appareils audio portables en 2020, avec environ 108,9 millions d’unités vendues.

Le nouveau rapport partagé par Canalys nous indique qu’Apple a vendu près de 30% d’écouteurs TWS en plus par rapport aux 84 millions en 2019. Bien entendu, le plus grand mérite revient non seulement aux AirPods, mais aussi différents écouteurs Beats.

En 2020, Apple a capturé une part de marché de 25,2%, suivie de Samsung à 8,9% et Xiaomi à 5,9%. La firme de Cupertino a enregistré une forte croissance au quatrième trimestre 2020, avec environ 37,3 millions de écouteurs et casques sans fil vendus et une part de marché de 26,5%. Les expéditions du quatrième trimestre 2020 ont augmenté de 26,6% par rapport au même trimestre de l’année dernière, Apple battant largement tous les autres concurrents.

En ce qui concerne les expéditions de smartwatches et autres appareils portables, Apple a vendu environ 14,5 millions d’Apple Watch au quatrième trimestre pour une part de marché de 25%, soit une croissance annuelle de 49,2%. Xiaomi, Huawei et Fitbit suivent derrière.

Xiaomi se classe premier avec 37,7 millions d’unités vendues. Apple s’arrête à la deuxième place avec 35,2 millions de montres Apple vendues en 2020. Évidemment, il faut tenir compte du fait que Xiaomi vend également des appareils très bon marché, avec des prix commençant à 30 $.