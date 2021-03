Apple a breveté un nouveau système qui pourrait nous permettre d’utiliser un écran iPhone même lorsque nous portons des gants.

« Glove touch detection » est un brevet récemment publié par Apple qui concerne principalement la façon dont un iPhone peut utiliser des capteurs de proximité pour détecter lorsqu’un utilisateur souhaite appuyer sur l’écran.

Normalement, l’écran d’un iPhone fonctionne toujours en détectant un changement en appuyant sur la vitre. L’appareil sait quand nous avons l’intention d’appuyer sur l’écran ou lorsque, par exemple, nous soulevons par inadvertance le téléphone d’un angle. Une partie de cette « intelligence » réside dans le fait de faire un choix. L’iPhone peut enregistrer une pression et savoir à quel point le doigt de l’utilisateur est proche d’une icône ou d’un bouton à l’écran. Et il peut également savoir combien de temps l’utilisateur le maintient et fait la distinction entre de nombreux autres gestes et mouvements.

Dans tous les cas, sachez simplement qu’il y a un moment précis où l’appareil comprend ce que l’utilisateur a l’intention de faire. Apple appelle cela le « seuil de détection tactile ». Pour en revenir au brevet, le système mis au point par Apple est capable de détecter lorsqu’un utilisateur porte des gants. Dans ce cas, comme l’écran tactile ne pourrait pas détecter le toucher, le système activerait des capteurs spéciaux capables de détecter les mouvements des doigts avant même qu’ils ne touchent l’écran.

Apple suggère qu’iOS pourrait fonctionner en mode « mains nues » standard et dans un mode spécial lorsque nous portons des gants.