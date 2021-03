Adobe a publié un nouveau bundle d’applications iPad qui comprend Photoshop, Illustrator, Fresco, Adobe Fonts, Spark Post, etc.

Scott Belsky, directeur des produits et vice-président exécutif d’Adobe Creative Cloud, a annoncé aujourd’hui ce nouveau bundle dans un article de blog intitulé « Tout est réuni pour la créativité mobile ».

« Un tournant est arrivé dans le développement de toutes les technologies à succès : un moment où la technologie, la conception, la disponibilité et la compréhension des besoins du marché mûrissent et cette technologie semble soudainement non seulement viable, mais inévitable. Je pense que nous sommes maintenant à ce point de basculement avec des outils créatifs pour les appareils mobiles. »

Pour rendre son logiciel mobile plus accessible, Adobe a lancé le nouveau package mobile Adobe Graphics qui peut être téléchargé directement depuis l’App Store. Il est livré avec Photoshop, Illustrator, Fresco, Spark et l’application Creative Cloud. De plus, vous aurez également accès à Adobe Fonts et Behance avec 100 Go de stockage en nuage.

Le prix du forfait est de 14,99 $ par mois ou 149,99 $ par an, soit 50% de réduction sur le coût des applications achetées séparément.