Hyper vient de lancer une batterie externe magnétique compatible MagSafe pour charger sans fil un iPhone 12 à tout moment.

La nouvelle batterie externe embarque une capacité de 5000 mAh et est capable de charger sans fil n’importe quel modèle d’iPhone 12. De plus, un deuxième appareil peut également être chargé simultanément via un port USB-C 12 W.

Pour accrocher la batterie externe à l’iPhone, vous devez placer la batterie à l’arrière de l’iPhone, puis l’aligner avec les aimants MagSafe. Malheureusement, il ne dispose que de la charge Qi de 7,5W maximum, contre 15W pour le chargeur officiel MagSafe d’Apple. Néanmoins, cela reste un dispositif d’appoint lorsque vous êtes en déplacement par exemple.

Le powerbank Hyper Magnetic est conçu pour être confortable et ergonomique lors de son utilisation. Il dispose d’un indicateur LED à quatre niveaux pour indiquer la capacité restante de la batterie et n’ajoute que 150 grammes au poids de l’iPhone 12.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez l’acheter sur le site officiel au prix de 39,99 $.