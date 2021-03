Un tribunal britannique a statué qu’Apple ne pouvait pas empêcher Swatch d’enregistrer l’expression « One More Thing », souvent utilisée par Steve Jobs, comme marque.

Le juge Ian Purvis a admis que la tentative de Swatch d’enregistrer la sentence n’était peut-être qu’un moyen « d’ennuyer » Apple, mais le tribunal a finalement décidé que le géant de la technologie de Cupertino ne pouvait pas empêcher Swatch de le faire. En outre, le juge a ajouté qu’une décision judiciaire antérieure selon laquelle « les intentions de Swatch avaient franchi la ligne entre l’utilisation appropriée et inappropriée d’une marque » était erronée.

La décision met en évidence que l’expression « One More Thing », souvent utilisée par Jobs vers la fin des événements les plus importants pour anticiper une annonce surprise, provenait probablement du détective de la série télévisée « Colombo ».

La controverse sur ces trois mots fait partie d’une plus grande controverse entre Apple et Swatch qui a pris naissance avec le lancement de l’Apple Watch en 2015. À l’époque, Apple a tenté d’enregistrer le terme « iWatch » au Royaume-Uni, mais la demande a été refusée parce que le nom ressemblait trop à « iSwatch » de Swatch.

Depuis lors, la bataille s’est étendue à d’autres phrases et marques. En 2019, par exemple, Apple n’a pas réussi à empêcher Swatch d’enregistrer la phrase « Tick Different », un clin d’œil au slogan « Think Different » d’Apple.

Lorsque Swatch a tenté d’enregistrer également l’expression « One More Thing », les avocats d’Apple ont fait valoir que cette décision était de « mauvaise foi » et n’était qu’un moyen de parodier Apple. Cependant, lundi, le juge Purvis a déclaré qu’Apple était incapable de trouver des exemples de parodies de nature à les considérer comme « troublantes ».