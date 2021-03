La pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve toutes les nations du monde mais finalement, avec le lancement de la campagne de vaccination, une petite lumière commence à apparaître au bout du tunnel. Même Apple, toujours très attentive à la santé des employés et des clients, encourage ses employés à se faire vacciner en échange d’une série d’avantages.

Selon Bloomberg, la firme de Cupertino invite en effet ses employés à se faire vacciner. Apple n’offre actuellement pas de canaux préférentiels à ses employés, ils devront donc se faire vacciner dans les établissements médicaux désignés à cet effet. Rappelons qu’Apple elle-même, en ces mois de pandémie, a demandé beaucoup à ses employés en télétravail et a fermé plusieurs magasins pour tenter de réduire la contagion.

Tim Cook espère être de retour le plus tôt possible, évidemment avec la plus grande sécurité. Pour encourager les employés à se faire vacciner, Apple propose des vacances payées pour les opérations de vaccination et des congés maladie payés à ceux qui souffriront d’effets secondaires.

Apple n’a actuellement pas de calendrier pour le retour des employés sur le campus. En juin, certains employés pourront revenir sur le campus, contrairement aux employés du commerce de détail qui sont déjà opérationnels depuis le 1er mars.