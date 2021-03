Pour célébrer le Jour de la Terre 2021, Apple a annoncé l’arrivée prochaine du documentaire « The Year Earth Changed » sur Apple TV+.

Ce documentaire examine comment les changements dans le comportement et les habitudes des humains pendant la pandémie ont affecté la faune et la nature. Le documentaire, produit en collaboration avec BBC Studios, sera raconté en anglais par le journaliste spécialisé dans la nature David Attenborough.

D’une durée d’environ une heure, ce doc montrera comment la nature et le monde animal ont prospéré pendant les différents confinements de ces derniers mois :

« Présentant des images exclusives du monde entier après une année sans précédent, « The Year Earth Changed » est un documentaire contemporain qui adopte une nouvelle approche du confinement mondial et des histoires qui en découlent.

Qu’il s’agisse d’écouter le chant des oiseaux dans les villes désertes, d’observer les baleines communiquer de nouvelles façons, de rencontrer des capybaras dans les banlieues sud-américaines, les gens du monde entier ont eu l’occasion d’interagir avec la nature comme jamais auparavant. À partir de maintenant. Dans l’émission spéciale d’une heure, les téléspectateurs assisteront à des changements dans le comportement humain – réduction du trafic des navires de croisière, fermeture des plages quelques jours par an, identification de moyens plus harmonieux pour les humains et la faune de coexister – ils peuvent avoir un impact profond sur la nature. Le documentaire, raconté par David Attenborough, est une lettre d’amour à la planète Terre, qui met en évidence les façons dont la nature peut nous donner de l’espoir pour l’avenir. »

« The Year Earth Changed » sortira le 16 avril. Apple TV+ proposera également six nouveaux épisodes de ses séries documentaires « Earth At Night in Color » et « Tiny World » à la même date.