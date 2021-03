Depuis aujourd’hui, Apple Plans affiche des informations sur les radars dans certains pays comme la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche. À voir si cette importante nouveauté arrivera aussi en France.

Aux Pays-Bas, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Suède et en Nouvelle-Zélande, les informations sur les radars sont désormais disponibles pendant l’itinéraire sur Apple Plans, à la fois sur iPhone et sur CarPlay. Les radars fixes sont mis en évidence avec une icône jaune qui montre un appareil photo avec un flash fonctionnel à l’intérieur. Actuellement, Apple Plans n’envoie aucune notification ou avertissement concernant la présence de radars à proximité, les indiquant uniquement sur la carte.

Jusqu’à présent, cette fonction n’était active qu’à Canasta, en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais le déploiement d’aujourd’hui est également de bon augure pour l’arrivée des informations sur les radars en France. De plus, Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité à intégrer dans iOS qui permettra aux utilisateurs de signaler les radars, les accidents et autres avertissements en cours de route.

Bien que cette nouveauté soit vraiment intéressante, Apple Plans a encore beaucoup de chemin à faire pour concurrencer Coyote ou encore Waze.