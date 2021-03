La pénurie mondiale de puces deviendra un problème pour des appareils tels que les iPhone et les Mac, mais le cabinet d’analyse Wedbush estime que la situation pourrait profiter à Apple et à ses fournisseurs grâce aux nouveaux prix des composants individuels.

Le monde connaît une pénurie d’approvisionnement en semi-conducteurs, avec des problèmes de fabrication affectant les chaînes d’approvisionnement de nombreuses entreprises. La crise mondiale, qui s’est aggravée suite à l’incendie d’une fonderie de puces Renesas en mars et au naufrage échoué dans le canal de Suez, a mis à rude épreuve toutes les capacités de production et a déjà touché de nombreux secteurs.

Selon certains analystes, cette pénurie pourrait être bénéfique pour les fournisseurs à long terme, mais pas nécessairement à court terme.

La crise pourrait se prolonger pendant une période prolongée, selon l’analyste Matt Bryson, en raison de « la disponibilité de plus en plus réduite des plaquettes et du manque de capacité supplémentaire de production ». Avec les lacunes atteignant des niveaux historiques, le problème devient de plus en plus grand pour de nombreux fabricants de smartphones et d’appareils.

Les commentaires de la chaîne d’approvisionnement suggèrent que les fabricants chinois de smartphones se sont constitués des stocks depuis le quatrième trimestre de 2020 pour atténuer les pénuries. Malgré cette prévoyance, Xiaomi a admis qu’il pourrait bientôt avoir des problèmes d’approvisionnement, signe que les pénuries de puces ont atteint des niveaux historiques. De plus, d’autres produits qui reposent sur la production de nouvelles puces « voient les délais de livraison allongés, même de beaucoup ».

Quant à Apple, à un moment donné, la disponibilité limitée des composants pourrait forcer l’entreprise à effectuer des ajustements de prix à court terme qui pourraient frapper durement les portefeuilles des consommateurs. Bien qu’il s’agisse d’un problème à court terme, l’analyste estime que cela pourrait être une situation à l’avantage des fabricants de dispositifs, car « les contraintes produisent un levier de prix à court terme ». Cela signifie que les fabricants de puces en profiteront également, avec des prix qui seront plus élevés en particulier sur les nouveaux contrats.

Pour Apple, la possibilité de renégocier des contrats pourrait être avantageuse, car elle est connue pour convaincre ses fournisseurs à des conditions de plus en plus favorables et cela représente une opportunité de niveler les accords existants, évidemment sur le long terme.