Après des nominations aux Oscars pour « Wolfwalkers » et « Greyhound », le film « The Banker » disponible exclusivement sur Apple TV+ a remporté le NAACP Image Award du meilleur film indépendant.

Apple a célébré la victoire avec un tweet, soulignant cet important prix remporté par The Banker. Les NAACP Image Awards sont des récompenses multiculturelles qui sont décernées à des films qui promeuvent la justice sociale ou qui sont interprétés par des personnes de couleur.

The Banker est un film qui raconte l’histoire vraie de Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L.Jackson), deux entrepreneurs afro-américains qui tentent de lutter contre les préjugés raciaux dans les années 60 difficiles. Les deux ont conçu un plan brillant pour promouvoir l’intégration du logement et la possibilité de réaliser le rêve américain. Lors du dernier NAACP Image Award, il a remporté le prix du meilleur film indépendant.

Avec ce prix, le contenu original d’TV+ a été récompensé avec 88 victoires et 342 nominations en un peu plus d’un an, y compris divers Oscars, Daytime et Primetime Emmy Awards, NAACP Image Awards, Golden Globe Awards, et plus encore.

The Banker est déjà disponible sur Apple TV+.