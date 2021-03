Apple a posté une série d’images sur son compte Instagram pour célébrer la fête hindoue de Holi, grâce au travail du photographe Dhruvin S, qui a pris une série de photos en utilisant exclusivement son iPhone.

Tous les sujets des images sont recouverts de poudre Holi, substance particulière largement utilisée lors des célébrations du festival Holi.

« Je n’ai jamais imaginé Holi comme une forme d’art », a déclaré le photographe Dhruvin S. « C’est presque comme créer une toile sur un visage. Et il n’est pas nécessaire d’être peintre ou artiste pour le faire ». Les images font partie de la campagne de marketing « Shot on iPhone » d’Apple, dans laquelle des photographies et des vidéos sont produites à l’aide d’appareils tels que l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro.

Le festival Holi, également connu sous le nom de « fête de l’amour » et de « fête des couleurs », se déroule les 28 et 29 mars comme un moyen de « rencontrer les autres et de pardonner ». Les célébrations sont connues pour le lancement de ballons avec de la poudre colorée lors de défilés et autres célébrations.