Sega a officialisé la nouvelle édition Rome: Total War Remastered, qui sera également publiée pour macOS sous une toute nouvelle forme.

Ce titre est issu d’une collaboration de Feral Interactive pour faire revivre le titre non seulement d’un point de vue graphique mais aussi du point de vue de la mécanique du jeu, entièrement revue et modernisée sans compromettre la saveur originale d’un titre qui est entré dans l’histoire. Les graphismes ont été entièrement revus avec le support de la 4K et il sera possible de choisir entre plusieurs factions différentes. Le nouveau titre bénéficiera également d’un support multiplateforme, vous permettant de jouer même avec les joueurs sur Windows ou Linux.

Parmi les nouveautés, nous trouvons une vue de jeu renouvelée avec des options de rotation de la carte, ainsi qu’un zoom amélioré en mode campagne. Il y a également de nouveaux écrans sur la diplomatie et la sécurité ainsi que des cartes thermiques et bien d’autres nouveautés.

Le titre sera disponible à partir du 29 avril 2021 et il y a un changement bienvenu pour ceux qui possèdent déjà le titre sur Steam. En effet, il sera possible de surclasser en ne payant que 50% du prix. Cependant, cette offre ne sera disponible que jusqu’au 1er juin 2021, donc si vous envisagez de l’acheter et que vous avez déjà la version précédente sur Steam, cela peut être une excellente occasion de faire quelques économies.