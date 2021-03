Apple a officialisé l’arrivée de la deuxième saison de la série Home Before Dark, qui sera disponible à compter du 11 juin prochain.

Home Before Dark est une série inspirée de la véritable enquête d’une journaliste de neuf ans. Lorsque la petite fille et sa famille retournent dans la ville natale de son père, la ténacité de la petite fille à chercher la vérité met en lumière une affaire non résolue.

Comme le rapporte Deadline, Apple TV+ vient de confirmer que le premier épisode de la deuxième saison sera disponible à partir du 11 juin. Les épisodes suivants seront publiés chaque semaine.

La saison 2 suivra la journaliste Hilde Lasso, interprétée par Brooklynn Prince, alors qu’elle tente d’en savoir plus sur une explosion massive qui a eu lieu dans une ferme locale. Au cours de son enquête, Lasso fera face à une société puissante qui tentera de la contrecarrer de diverses manières, mettant en danger non seulement sa propre famille, mais également toute la petite ville d’Erie Harbour où elle vit. L’histoire est inspirée de l’histoire d’une jeune journaliste nommée Hilde Lysiak.

Jim Sturgess (Across the Universe) revient en tant que père de Lasso. La deuxième saison mettra également en vedette Kylie Rogers (Yellowstone), Joelle Carter (Justified), Aziza Scott (The Fosters) et Abby Miller (The Sinner).