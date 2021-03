Les AirTags d’Apple seront légèrement plus gros qu’une pièce d’un demi-dollar et environ trois fois plus épais, d’après les révélations de Max Weinbach.

Selon Weinbach, les AirTags seront disponibles dans une seule taille de 32 x 32 x 6 mm, un peu plus petit que les Galaxy SmartTags. Cette rumeur réfute les rumeurs précédentes qui parlaient d’AirTags disponibles en deux tailles différentes.

La forme sera circulaire, avec le logo Apple sur le dessus et la base blanche. Les AirTags pourront probablement être attachés à des objets via un autocollant ou un point de connexion spécialement conçu par Apple. L’entreprise pourrait également proposer différentes alternatives en fonction des objets auxquels le tracker doit être connecté. Le prix devrait être d’environ 39 $ pour chaque AirTag individuel, 10 $ de plus que les SmartTags de Samsung.

Tout sera géré via l’application Localiser sur l’iPhone, directement depuis l’onglet Objets déjà vu dans la bêta d’iOS 14.5. Le lancement des AirTags pourrait avoir lieu prochainement, peut-être dès la fin du mois d’avril.

Weinbach a ajouté qu’Apple devrait annoncer plus de nouveaux produits dans les semaines à venir, peut-être avec un événement virtuel qui se tiendra en avril. Sans entrer dans les détails, le leaker parle de « tablettes, wearables et accessoires ».