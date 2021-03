De nouvelles rumeurs sur l’iPhone 13 indiquent des changements de conception, de nouvelles couleurs et de nouvelles fonctionnalités.

Selon Max Weinbach, l’iPhone 13 sera livré avec une option noir mat pour les modèles Pro et Pro Max, un nouveau revêtement en acier inoxydable qui réduit les taches et les empreintes digitales, un nouveau design de caméra arrière et une nette amélioration de la suppression de bruit avec la formation de faisceau pour les appels téléphoniques. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max devraient également intégrer un écran 120 Hz.

Quant au noir mat, Weinbach dit que la couleur est une sorte de « graphite repensé » mais beaucoup plus noir. Apple expérimente également une couleur orange, presque bronze, pour les nouveaux iPhone, mais le responsable dit qu’il est peu probable qu’il soit lancé.

Apple devrait également corriger le problème des trop nombreuses traces d’empreintes digitales sur les bords de l’iPhone 12 en proposant un nouveau revêtement anti-empreintes digitales.

En ce qui concerne l’arrière, Weinbach dit que le nouveau module de caméra ne sera pas complètement plat mais que chaque objectif dépassera moins du châssis. De plus, l’ensemble du module caméra sera moins épais que celui de l’iPhone 12.

Le système de caméra de l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max comprendra une nouvelle technologie pour prendre des portraits. Weinbach rapporte que le mode portrait sur le nouvel iPhone Pro dépendra considérablement du capteur LiDAR, qui sera également intégré sur les modèles non-Pro. Le capteur LiDAR sera utilisé pour détecter les contours encore plus précisément et créer un bien meilleur effet de portrait.

Weinbach ajoute que le nouvel iOS comprendra également un nouveau mode de « correction de stabilisation d’image » qui peut détecter automatiquement le sujet et le maintenir au point lors de l’enregistrement d’une vidéo. Comme il s’agit d’un changement logiciel, il pourrait aussi être implémenté sur l’iPhone 12.

Pour le reste, le design de l’iPhone 13 restera quasiment identique à l’iPhone 12, y compris le modèle mini de 5,4 pouces. L’iPhone 13 mini devrait également intégrer une batterie plus grosse capable d’offrir une plus grande autonomie.