Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage de lancer une Apple Watch robuste et super résistante pour une utilisation dans des environnements et des situations extrêmes.

Gurman explique qu’Apple développe une Apple Watch avec un boîtier beaucoup plus robuste que les modèles actuels pour offrir une alternative viable aux athlètes, aux randonneurs ou à toute personne qui opère et travaille dans des environnements plus extrêmes. En revanche, la société n’a pas encore décidé de lancer ou non ce modèle.

Dans tous les cas, une Apple Watch « Rugged » ne serait lancée qu’à la fin de 2021 ou au début de 2022. Comme l’a noté Gurman, ce n’est pas la première fois qu’Apple envisage une smartwatch plus durable, car elle était déjà en cours de lancement en 2015, avec un modèle pour les athlètes de sports extrêmes.

Si Apple décide de la lancer, la version « Rugged » serait un modèle supplémentaire similaire à une Apple Watch SE et des éditions spéciales co-marquées avec Nike et Hermes International. Ce modèle est appelé en interne « Explorer Edition » et aurait les mêmes fonctionnalités qu’une Apple Watch standard, mais avec une meilleure protection et une meilleure résistance aux chocs comme les montres G-Shock de Casio.

Les derniers modèles d’Apple Watch sont étanches à 50 mètres, mais Gurman suggère qu’Apple pourrait rendre ce nouveau modèle plus « robuste » en utilisant un boîtier caoutchouté, le rendant ainsi plus résistant aux dommages dans des environnements extrêmes que la ligne actuelle en aluminium, en titane et en acier inoxydable.

Apple travaillerait également sur de nouvelles fonctionnalités de suivi pour la natation via l’Watch, mais il y a peu de détails pour le moment.