Twitter a récemment travaillé sur plusieurs nouvelles fonctionnalités et envisage maintenant de mettre en œuvre des réactions emoji pour les tweets, tout comme sur Facebook.

Twitter enverrait une enquête à un petit nombre d’utilisateurs pour montrer un nouveau système de rétroaction qui pourrait être ajouté au réseau social. Le design est similaire aux réactions Facebook, qui permettent aux utilisateurs de réagir à une publication avec un emoji.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F

— john d moore (@jdm0079) March 18, 2021